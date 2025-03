Człowiek, który nie czuje bólu kontra napad na bank! Nowy zwiastun filmu Nowokaina

materiały prasowe

Reklama

Nowokaina to nadchodzący wielkimi krokami kinowy film akcji, w którym główny bohater cierpi na chorobę, którą przekuje w swoją największą zaletę. Paramount Pictures opublikowało kolejny zwiastun produkcji – jest jednak nieco krwawy, więc odradzamy oglądanie go bardziej wrażliwym widzom.

Nowokaina – zwiastun

Nowokaina z gwiazdą The Boys ma nowy zwiastun. Strzała w nodze i brak bólu

Nowokaina – fabuła, obsada, data premiery

Nathan Caine to dyrektor banku cierpiący na rzadką chorobę genetyczną, która uniemożliwia mu odczuwanie bólu. To, co uważa za swój nawiększy mankament, przerodzi się jednak w jego najpotężniejszą broń, gdy bank zostaje obrabowany, a dziewczyna jego marzeń i zarazem jego współpracownica zostaje porwana.

W główną rolę wcieli się gwiazda The Boys, Jack Quaid. Oprócz niego, w obsadzie znaleźli się też Jacob Batalon, Amber Midthunder i Ray Nicholson. Za reżyserię odpowiadają Robert Olsen i Dan Berk.

Premiera kinowa filmu Nowokaina w Polsce została zaplanowana na 21 marca.