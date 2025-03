ON mógłby zagrać Batmana za darmo. To faworyt fanów do roli w DCU

fot. DC Studios/Prime Video

Alana Ritchson można aktualnie oglądać na Prime Video w ramach 3. sezonu Reachera. Aktor miał wcześniej do czynienia z produkcjami superbohaterskimi, ponieważ w Tajemnicach Smallville wcielał się w Aquamana, a w serialu Titans odgrywał Hawka. Fani obecnie widzieliby go w innej roli, a mianowicie nieobsadzonego jeszcze Batmana w DCU Jamesa Gunna. Sam Ritchson w 2024 roku przyznał, że byłby to dla niego wielki zaszczyt i sam jest chętny na zagranie Mrocznego Rycerza. Szum wokół niego zrobił się tak głośny, że sam James Gunn musiał ogłosić, że jeszcze nie wybrano odtwórcy roli Gacka i Ritchson wcale się w niego nie wciela. To jednak nie powstrzymało fanów, którzy nadal liczą, że to właśnie tego aktora zobaczą w kultowej roli. A co on na to?

ON mógłby zagrać Batmana za darmo

Alan Ritchson wziął niedawno udział w programie WIRED, w którym musiał dokończyć lub odpowiedzieć na najczęściej wyszukiwane frazy ze swoim nazwiskiem w Google. Jednym z pytań było: "Czy Alan Ritchson gra Batmana?" Oto jego odpowiedź.

To, co jest dla mnie niesamowite w tej plotce to fakt, że James Gunn publicznie, osobiście napisał na Twitterze: "On nie gra Batmana!" A ludzie i tak mówią w kółko to samo. Codziennie dostaje pytania o to, czy gram Batmana. Czy chciałbym go zagrać? Tak. Nie trzeba byłoby mi nawet za to zapłacić. Chciałbym założyć strój.

Fragment z Batmanem rozpoczyna się od 12:30. Aktor zaprezentował nawet swój potencjalny głos Batmana, więc sprawdźcie jak brzmi!

