Jak Kevin Costner zareagował na TĘ scenę w Człowieku ze stali? Nie ukrywa zaskoczenia

Kevin Costner ma na swoim koncie różnorodne (i dość zaskakujące) role. Niecałą dekadę temu wystąpił w Człowieku ze stali jako Jonathan Kent, przybrany ojciec Clarka (Henry Cavill). W wywiadzie dla Cinemablend poruszył temat swojej niewielkiej roli w uniwersum DC oraz kontrowersyjnej sceny śmierci jego postaci.

- Takie miałem szczęście, że w filmie o superbohaterach byłem jedyną normalną osobą. Pomyślałem wtedy: "Serio? Nie mogę latać? I nie mogę przebić ściany? Jestem rolnikiem?". Ale spojrzałem na to i stwierdziłam, że mogę nim być. Myślałem, że ma to podłoże w wątpliwościach. Jednak nie było żadnych wątpliwości, że to on podniesie rękę i powie "Zostań tam" do swojego syna.

Aktualnie Costner zajmuje się promocją swojego nowego filmu, Horyzontu, którego pierwsza część zadebiutowała 28 czerwca w kinach.

Horyzont - co wiadomo o filmie?

Epicki western, złożony z dwóch części. Przedstawia piętnastoletni okres ekspansji oraz osadnictwa na amerykańskim Zachodzie przed i po wojnie secesyjnej. Opisywany jest przez dystrybutora jako „kinowe doświadczenie, które zabierze widzów w emocjonalną podróż po kraju toczącym wojnę ze sobą”.

