Aktualizowany ranking filmów MCU. Thunderbolts* to nowa nadzieja Marvela?

Po nieudanym wejściu w 2025 rok z filmem Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat, Marvel Studios oferuje tym razem coś, co spodobało się i fanom i krytykom na całym świecie, czyli Thunderbolts*. Film grupowy z antybohaterami poprzednich faz Kinowego Uniwersum Marvela dobrze sobie radzi w kinach i obecnie jest jedną z najlepiej ocenianych produkcji z tego świata.

To 36. film z MCU, którego recenzję naEKRANIE.pl autorstwa Dawida Muszyńskiego możecie przeczytać poniżej:

Thunderbolts* - recenzja filmu

Tradycyjnie przygotowaliśmy dla Was aktualizacje rankingów uwzględniających produkcje należące do Kinowego Uniwersum Marvela. Znajdziecie tu ranking krytyków z serwisu Rotten Tomatoes, a także zbiorczą ocenę wystawioną w IMDb. W przypadku drugiego serwisu ocena opiera się na średniej 49 tysięcy ocen od użytkowników. W obu przypadkach Thunderbolts* uchodzi za jeden z lepszych filmów Marvela i ścisłą topkę jeśli patrzeć tylko na te filmy, które premierę miały po Avengers: Koniec gry. Czy to koniec złej passy Marvela?

Filmowe Uniwersum Marvela - ranking filmów wg IMDb

36. Marvels (2023) – ocena: 5,5

Filmowe Uniwersum Marvela - ranking filmów wg krytyków

Ranking filmów MCU według serwisu Rotten Tomatoes.