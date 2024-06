Lanterns - serial DC oficjalnie zamówiony! 2 głównych bohaterów, liczba odcinków i znani twórcy

DC

Lanterns, długo wyczekiwany serial DC, w końcu oficjalnie dostał zielone światło na realizację. Jak donosi serwis Deadline, produkcja ukaże się nie pod szyldem platformy Max, a jako projekt tworzony przez stację HBO we współpracy z Warner Bros. Television i DC Studios - firma Warner Bros. Discovery zadecydowała wczoraj o zmianie strategii jeśli chodzi o część najważniejszych z posiadanych przez siebie franczyz (więcej o tym w innych dzisiejszych informacjach).

Za powstanie Lanterns będzie odpowiadał showrunner i producent wykonawczy Chris Mundy (Detektyw, Ozark), z kolei scenariusz napiszą wspólnie Damon Lindelof (Watchmen, Pozostawieni) i wielokrotnie nagradzany autor komiksów Tom King - obaj będą również producentami wykonawczymi.

1. sezon serialu HBO ma liczyć 8 odcinków. Tak natomiast prezentuje się jego opis fabuły:

Serial opowie historię nowego rekruta Johna Stewarta i legendy wśród Zielonych Latarni, Hala Jordana. Tych dwóch międzygalaktycznych stróżów prawa zostanie uwikłanych w mroczną tajemnicę w trakcie prowadzenia śledztwa w sprawie morderstwa popełnionego w samym sercu Stanów Zjednoczonych.

W tej chwili nie ma żadnych informacji o członkach obsady czy dacie premiery produkcji.

Stojący na czele DC Studios James Gunn i Peter Safran w oficjalnym komunikacie stwierdzili:

Jesteśmy podekscytowani możliwością wprowadzenia tego tytułu DC do biblioteki HBO i cieszymy się, że odpowiadają za niego Chris, Damon i Tom. John Stewart i Hal Jordan to jedne z najbardziej fascynujących postaci komiksowych, a Lanterns powoła ich do życia w ramach oryginalnej historii kryminalnej, która stanie się częścią nadchodzącego DCU.

