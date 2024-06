Kevin Costner i jego Horyzont: "Robię filmy dla mężczyzn, ale nie stworzę ich bez silnych postaci kobiecych"

materiały prasowe

Reklama

Już dziś na ekrany polskich kin wchodzi Horyzont. Rozdział I, pierwsza odsłona 4-częściowej sagi Kevina Costnera. Choć prognozy box office nie napawają optymizmem, sam reżyser w dalszym ciągu prowadzi kampanię promocyjną swojej produkcji. Wziął nawet udział w podcaście Happy Sad Confused, w którym wyznał, że tworzy swoje filmy przede wszystkim dla mężczyzn, ale proces powstawania tych dzieł w jego przypadku zaczyna się od silnych postaci kobiecych.

Costner uznaje, że bohaterki filmu Horyzont. Rozdział 1 - wśród nich te portretowane przez Siennę Miller, Jenę Malone, Isabelle Fuhrman, Abbey Lee i Ellę Hunt - "napędzają historię w każdej osi fabularnej". Później dodał:

Robię filmy dla mężczyzn. Tak, to jest dokładnie to, co robię. Ale nie stworzę filmu, jeśli nie będę miał silnych postaci kobiecych. Podchodziłem tak do tej kwestii przez całą swoją karierę i myślę, że także dzięki temu mam spore grono fanów. Dziękuję wam, kobiety, za przyciągnięcie mężczyzn do kin. Przecież to jest western. No cóż, po prostu nie potrafię wyobrazić sobie filmu bez silnych kobiet na ekranie.

Najsilniejsze kobiece postacie filmowe w XXI wieku

20. Adelaide Wilson/Red (To my)