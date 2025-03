Czy Elizabeth Olsen chce nadal grać Scarlet Witch? Dała jednoznaczną odpowiedź

Marvel

Reklama

Elizabeth Olsen udzieliła wywiadu portalowi Collider. Została spytana przez Christinę Radish o jej doświadczenia z rolą Scarlet Witch. Dziennikarka zauważyła, że mało kto ma okazję grać jedną postać przez tak długi czas w różnych wersjach. Olsen zgodziła się z nią i wyraziła wdzięczność za tę szansę. Dodała, że nadal chciałaby grać Scarlet Witch i świetnie bawiła się przez ostatnie dziesięć lat w MCU.

Elizabeth Olsen o roli Scarlet Witch

To naprawdę niezwykłe. To coś niesamowitego. Zakładam, że tak czują się aktorzy, którzy biorą udział w wielu sezonach jednego serialu. Możliwość powrotu do postaci i ciągłego rozwijania jej sprawia mi wiele frajdy, szczególnie, że dali mi taki projekt jak WandaVision, który naprawdę wszystko rozkręcił. Później Doktor Strange był szalonym zwrotem akcji. Jestem wdzięczna za to, że mogłam grać tę postać przez ponad dziesięć lat mojego życia i bardzo chciałabym robić to nadal. Ale jeśli chodzi o animację, czuję, że to równoległy świat. Nie wiem, jak to przecina się z tym, co robimy w live-action. Ale naprawdę dobrze bawiłam się, grając ją przez ponad dziesięć lat i nadal czuję się wdzięczna, że dostałam takie artystyczne możliwości.

Fot. Marvel

Co dalej ze Scarlet Witch?

Tak jak wspomnieliśmy, Elizabeth Olsen gra Wandę Maximoff aka Scarlet Witch od ponad dziesięciu lat. Po raz pierwszy wcieliła się w bohaterkę w filmie Avengers: Czas Ultrona. Zdecydowanie jednak najważniejszym projektem było WandaVision, do dzisiaj uznawane za jeden z najlepszych seriali MCU. W widowisku Doktor Strange w multiwersum obłędu zobaczyliśmy bohaterkę od bardziej antagonistycznej strony, co było największą zmianą w jej osobowości.

A co dalej? Scarlet Witch może wrócić w nadchodzących Avengersach, ale wiele osób spekuluje, że Marvel Studios zdecyduje się dać jej solowy film, biorąc pod uwagę popularność postaci. Szczególnie, że nadal mamy niedokończony wątek z Białym Visionem i wielu fanów nie może doczekać się, by ta dwójka spotkała się ponownie. Poza tym dzięki serialowi To zawsze Agatha wiemy, że Billy i Tommy nie zniknęli po finale WandaVision.

Marvel świętuje 50. rocznicę ślubu Scarlet Witch i Visiona

Zapowiedź komiksu The Vision & The Scarlet Witch możecie zobaczyć poniżej. To pięcioczęściowa limitowana seria autorstwa Steve'a Olrando, obecnego scenarzysty solowej serii Scarlet Witch. Jak zapowiada Marvel, ta nowa historia będzie bardzo wzruszająca i dramatyczna.