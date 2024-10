Czy Martin Scorsese idzie na emeryturę? Filmowiec stanowczo odpowiada

fot. YouTube

Martin Scorsese czeka w Turynie, by zostać uhonorowanym w Cinema Museum za całokształt twórczości. 81-letni filmowiec wykorzystał konferencję prasową, by podkreślić, że nie zamierza jeszcze udać się na emeryturę. Wcześniej donoszono, że jego dwa nowe projekty, które miały być kręcone w tym roku - Sinatra i The Life of Jesus - zostały przełożone. W związku z tym pojawiły się plotki, że legendarny reżyser może mieć kłopoty zdrowotne, przez które będzie musiał zwolnić tempo.

Nie mam zamiaru odchodzić na emeryturę. Film o Franku Sinatrze zostaje jedynie przełożony, gdy aktualnie pracuję nad moim projektem o Jezusie. Mam nadzieję, że Bóg da mi siłę i pieniądze, by je dokończyć.

Scenariusz do The Life of Jesus ciągle jest poprawiany i ma zostać nakręcony w niedalekiej przyszłości. Główną rolę zagra Andrew Garfield. Kamery zostały już za to uruchomione na planie filmu dokumentalnego Scorsese o starożytnych wrakach statków, do którego zdjęcia rozpoczęły się w zeszłym tygodniu. Filmowiec zapowiedział także adaptację Home Marilynne Robinson. Ma więc bardzo napięty grafik.