Czy Marvel wiedział o chorobie Chadwicka Bosemana? Nowy raport wyjaśnia

fot. Marvel

Chadwick Boseman zmarł 28 sierpnia 2020 roku. Był to szok nie tylko dla wszystkich fanów na całym świecie, ale też dla środowiska filmowego. Wszystko z powodu tego, że Chadwick Boseman od czterech lat trzymał w tajemnicy swoją codzienną walkę z rakiem.

Według The Hollywood Reporter nikt z Marvel Studios nie miał pojęcia, że Chadwick Boseman ma problemy zdrowotne. 28 sierpnia szef studia Kevin Feige dostał pilnego maila w sprawie Chadwicka Bosemana, ale przeczytał go dopiero godzinę później, gdy aktor już zmarł.

Informatorzy THR twierdzą, że Chadwick Boseman do końca był przekonany, iż pokona raka. Sądził, ze wygra z chorobą i będzie w stanie do marca 2021 roku odzyskać masę mięśniową, by ruszyć na plan Czarnej Pantery 2. Jego stan zdrowia nagle się pogorszył i tydzień przed jego śmiercią było wiadomo, że tę walkę przegrał.

fot. Marvel

Dziennikarze podkreślają, że w Disneyu i Marvel Studios nikt obecnie nie myśli, co dalej z Czarną Panterą. Chcą w spokoju przeżyć żałobę członka swojej filmowej rodziny. Zależy im, by oddać hołd zmarłemu i kompletnie nie myślą o sequelu.

Okazuje się, że spoza bliskiej rodziny aktora o jego chorobie wiedzieli jedynie Logan Coles (współpracownik z firmy produkcyjnej), agent Michael Greene, trener personalny Addison Henderson i reżyser Brian Helgeland, z którym aktor pracował przy filmie 42 - prawdziwa historia amerykańskiej legendy. Nikt z Marvela, MCU czy ekipy filmu Czarna Pantera nie miał pojęcia o chorobie aktora. Była to decyzja samego Bosemana, który chciał, by ta sprawa pozostała w sferze prywatnej.

Schnylder Moore, prawnik specjalizujący się w finansach tłumaczy, jak Marvel mógł nie wiedzieć, skoro Chadwick Boseman pracował przy Czarnej Panterze. Przecież studio musiało go ubezpieczyć. Okazuje się, że wielkie studia ubezpieczają aktorów w związku z określonymi rzeczami i nie wymaga to badań lekarskich. Potencjalne niskie ryzyko choroby lub śmierci to coś, za co po prostu sami biorą odpowiedzialność.