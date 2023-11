Czy Scarlett Johansson powróci jako Czarna Wdowa? Aktorka komentuje plotki

fot. Marvel Studios

Reklama

Scarlett Johansson wystąpiła w programie telewizyjnym Today, by porozmawiać między innymi o swoich kosmetykach The Outset i nadchodzącym filmie Tower of Terror, w którym ma zagrać. Jeden z prowadzących, Al Roker, poruszył także temat jej potencjalnego powrotu do MCU. Co ma na ten temat do powiedzenia aktorka?

Przypominamy, że Scarlett Johansson zadebiutowała jako Czarna Wdowa w filmie Iron Mana 2 z 2010 roku. Od tej pory przez wiele lat wcielała się w superbohaterkę, która z biegiem czasu stała się kluczowym członkiem Avengersów. Choć postać zginęła w widowisku Avengers: Koniec gry z 2019 roku, to aktorka ostatecznie pożegnała się z rolą dopiero dwa lata później, gdy w 2021 roku na ekranach kin pojawił się jej solowy film Czarna Wdowa.

Scarlett Johansson komentuje plotki o powrocie Czarnej Wdowy

Mimo to, wielu fanów chciałoby, by ponownie założyła kostium, a w Internecie zaczęły pojawiać się plotki, że Marvel to rozważa. Scarlett Johansson spytana o te pogłoski w programie Today odpowiedziała:

Coś jak luka? Czuję, że to już koniec, prawda? Chodzi mi to, że w jaki sposób miałaby wrócić? Możesz być wampirzym wariantem postaci? Bo na to się piszę, coś jak wersja zombie.

Prowadzący nie dawał jednak za wygraną i zaraz po tym spytał, czy ktoś skontaktował się w nią sprawie ponownego zagrania Czarnej Wdowy. Aktorka odpowiedziała wymijająco:

Naprawdę zadajesz trudne pytania. Czuję, że muszę ci na nie odpowiedzieć, ale właściwie nie mam takiego obowiązku, Al. Nie muszę, choć naprawdę bym chciała.

Po czym aktorka poprosiła, by zmienić temat i porozmawiać o jej nowym filmie.

Czy Scarlett Johansson powróci jako Czarna Wdowa?

Warto wspomnieć o tym, że w rozmowie z Savannah Guthrie aktorka powiedziała, że "to byłby prawdziwy Marvelowski cud", gdyby jej postać wróciła do MCU, ale nic nie jest pewne. A biorąc pod uwagę wydarzenia w Lokim i nowe moce Boga Podstępu, a także fakt, że niemal nic w multiwersum nie jest niemożliwe, wydaje się, że są duże szanse na to, że Scarlett Johansson znów zagra Czarną Wdowę.

Zobacz także:

MCU - ranking scenariuszy filmów i seriali Marvel Studios