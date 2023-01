Czarna Wdowa - inny strój tytułowej bohaterki na szkicach koncepcyjnych z filmu

fot. Marvel Studios

Czarna wdowa to solowy film o losach tytułowej bohaterki MCU, który trafił do kin w 2021 roku. Marvel’s Black Widow: The Art of the Movie ujawniło szkice koncepcyjne projektu Andy'ego Parka, szefa ds. rozwoju projektów wizualnych. Przedstawiają one krótsze włosy głównej bohaterki oraz inny strój, niż ten, który zobaczyliśmy w produkcji. Kostium jest inspirowany komiksem Uncanny X-Men #268. Park umieścił w stroju również subtelny motyw pająka. Grafiki możecie sprawdzić w poniższej galerii.

W filmie tytułowa bohaterka ukrywa się przed władzami po wydarzeniach z widowiska Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów. Wkrótce zostaje wplątana w sprawę związaną z nowym pokoleniem czarnych wdów. Natasha i jej siostra Yelena postanawiają raz na zawsze zniszczyć projekt.

Czarna Wdowa - szkice koncepcyjne

Czarna Wdowa - szkic koncepcyjny

W obsadzie filmu znaleźli się Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, William Hurt, Ray Winstone i Rachel Weisz.