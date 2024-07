fot. Nintendo

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom to nadchodząca odsłona popularnej serii, która wprowadzi dość istotną zmianę. Tym razem główną bohaterką będzie właśnie księżniczka Zelda, która przemierzy Hyrule, by uratować Linka. Okazuje się jednak, że gracze będą mogli wcielić się również w tego drugiego bohatera.

Wynika to z opisu opublikowanego na stronie Entertainment Software Rating Board, czyli organizacji przyznającej kategorie wiekowe.

Jako Link gracze wykorzystają miecz i strzały do walki z wrogami. Zelda może używać różdżki do przywoływania potworów do walki.

Trudno powiedzieć, jak istotną rolę odegra Link w całej historii. Niewykluczone, że będzie on grywalny jedynie w prologu. Taki obrót spraw wydaje się sugerować pierwszy zwiastun, w którym widzimy, jak na początku walczy on z przeciwnikami, ale niedługo po tym zostaje wciągnięty przez tajemniczy portal.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom zadebiutuje 26 września. Gra dostępna będzie wyłącznie na Nintendo Switch.