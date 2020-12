Czy widzowie powrócą do kin po pandemii? Ankieta o nastrojach konsumentów w USA

fot. pixabay.com

Firma Deloitte przeprowadziła badanie wśród Amerykanów, które miało sprawdzić, co sądzą o wybraniu się do kina w czasach, gdy kraj wciąż zmaga się z pandemią choroby COVID-19. Ponad 71% ankietowanych stwierdziło, że nie czułoby się komfortowo idąc do kina w ciągu najbliższego miesiąca, nawet jeśli miałoby taką możliwość. Natomiast ponad połowa badanych nie zdecydowałaby się na wyjście do kina w ciągu najbliższych 6 miesięcy.

Według ankiety tylko 18% amerykańskich konsumentów było w kinie od początku pandemii koronawirusa. Firma podkreśla, że nie jest jasne, jaką rolę w przyszłości odegrają kina w przemyśle rozrywkowym, ani też jak wpłynie to na system premier. Kevin Westcott, wiceprezes Deloitte, zaznacza, że kolejny poziom w walce o konsumenta, będzie dotyczył ich przeżyć podczas seansu.

Każdy kryzys w branży rozrywkowy przyspieszał trendy, które już istniały.

W badaniu 35% ankietowanych wskazało, że gdy pandemia się skończy to "na pewno" lub "prawdopodobnie" będą chcieli oglądać filmy w kinach. Z kolei 42% Amerykanów wybrało, że wolałoby obejrzeć nowy film w domu. Warto dodać, że na początku pandemii z 22% konsumentów, którzy wykupili dostęp do nowych produkcji na platformach VOD 90% z nich zrobiłoby to ponownie, co pokazuje wysokie zadowolenie z tego rodzaju usług.