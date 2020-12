Komornik w Cinema City? Sieć zalega z milionami złotych za tantiemy

źródło: materiały prasowe

6 listopada zapadł prawomocny wyrok sądu, który zobowiązał sieć kin Cinema City do zapłaty kilkunastu milionów złotych na rzecz Stowarzyszenia Filmowców Polskich - Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych. Jak podaje portal Money.pl, popularny multipleks nie zastosował się do wyroku, zatem wierzyciel wystąpił o klauzulę wykonalności i skierował sprawę do postępowania egzekucyjnego.

To oznacza, że na ten moment rachunki bankowe Cinema City zostały zajęte przez komornika.

Cinema City może jednak swoim działaniem odblokować je w każdej chwili, decydując się na wykonanie wyroku poprzez wpłacenie zasądzonej kwoty na przykład poprzez swoją spółkę matkę lub którąś ze spółek powiązanych, w tym zagranicznych, dysponujących gigantycznym kapitałem – wskazał zarząd SFP – ZAPA w wiadomości skierowanej do portalu Money.pl.

SFP-ZAPA poinformowało money.pl, że wcześniej podejmowało próby porozumienia z Cinema City na drodze negocjacji. Bezskutecznych, gdyż jak informuje SFP-ZAPA, "sieć CC oczekiwała, że zastosowana zostanie wobec niej znacznie niższa stawka rozliczeń niż dla pozostałych kin w Polsce".

fot. wikimedia commons

Mamy też komentarz w tej sprawie ze strony Cinema City Polska, który zamieszczony został na Facebooku. W nim możemy przeczytać zapewnienie, że Cinema City zawsze przestrzega obowiązującego prawa i opłaca wszystkie swoje zobowiązania oraz podatki w Polsce. Pełny wpis poniżej: