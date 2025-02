X-23 jako główna Wolverine w MCU? Aktorka jest chętna, ale ma warunek

fot. Marvel Studios

Reklama

Dafne Keen w młodym wieku zadebiutowała w roli X-23 w filmie Logan: Wolverine i od razu skradła serca publiczności. W 2024 roku powróciła do tej postaci przy okazji hitu Kinowego Uniwersum Marvela, czyli Deadpool & Wolverine. Czy zobaczymy ją jeszcze w MCU? Aktorka wyraża chęci, ale ma przy tym swoje oczekiwania.

TEN członek X-Men może pojawić się w kolejnej części Avengers:

X-23 jako główna Wolverine w MCU?

Dafne Keen w rozmowie z The Direct powiedziała:

Chciałabym zobaczyć ją w filmie grupowym. W małych historiach również. Bardzo podobało mi się granie jej w Loganie, który był znacznie poważniejszy. To też jest fajne, ale byłabym bardzo, bardzo otwarta na zagranie w jakiejś dużej, grupowej scenie akcji z Avengers.

Aktorce przekazano też jedną z teorii, która mówi o tym, że po Avengers: Secret Wars dojdzie w MCU do swoistego resetu. Wówczas X-23 mogłaby stać się "główną" Wolverine w MCU i zastąpić tak Hugh Jackmana.

Czy Laura i Logan mogą być tam razem? Jeśli będziemy razem, to będę bardzo szczęśliwa. - z kolei zapytana o chęci na powrót do roli w ramach MCU, powiedziała. - Tak. Szczerze mówiąc, to byłabym chętna na wszystko, co ma związek z Laurą.

Ranking najlepszych członków X-Men