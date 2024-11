Kogo gra Henry Cavill w filmie Nieśmiertelny? To nie postać z kultowego klasyka!

fot. materiały prasowe

Chad Stahelski opowiadał, że nie robi remake’u filmu Nieśmiertelny, a bardziej tworzy nową historię, inspirując się filmami oraz serialem z uniwersum Highlandera. Podczas nowego wywiadu z okazji 10-lecia Johna Wicka reżyser ujawnił pierwsze informacje o fabule swojego filmu.

Henry Cavill jako Nieśmiertelny

Chad Stahelski ujawnił, że historia rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, w Nowym Jorku oraz Hongkongu. Okazuje się, że Henry Cavill nie gra Connora MacLeoda z oryginału, ale doświadczonego mistrza sztuk walki, który żyje od ponad 500 lat.

- Moimi argumentami, którymi przekonałem Henry’ego Cavilla do roli, było wyjaśnienie, że mamy postać, która żyje od ponad 500 lat. Jest on ostatnią osobą na świecie, która chciałaby tak długo żyć, więc mamy tutaj sporo potencjału do rozwoju bohatera. Mamy też kogoś, kto przez ponad 500 lat trenuje i bawi się różnymi stylami sztuk walki.

Filmowiec dodał, że jest to bardzo nietypowa historia o miłości. Jednak podobnie jak w Johnie Wicku, gdzie dał inny koncept motywacji do zemsty, tak i tutaj ten wątek ma nie być tym, czego widzowie się spodziewają.

- Przesuwamy akcję z początku XVI wieku w Szkocji do Nowego Jorku i Hongkongu w niedalekiej przyszłości. Zobaczymy, do czego to doprowadzi, bo mamy tutaj wielką szansę w kontekście scen akcji. Jest tu okazja zagrać postać, w którą niewielu ludzi ma szansę się wcielić. Jest to trochę historia miłosna, ale nie tak, jak myślisz. Przy Johnie Wicku nauczyłem się, jak naginać schematy opowiadania historii, by tworzyć inny rodzaj mitu.

Stahelski ma nadzieję, że prace na planie rozpoczną się wiosną 2025 roku. Henry Cavill od miesięcy przygotowuje się do filmu – cały czas trenuje z kaskaderami i opracowuje różne choreografie walk.

Na razie Nieśmiertelny nie ma daty premiery.