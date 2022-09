Dahmer - Potwór - sprzeciw społeczności LGBT. Netflix zmienia oznaczenie serialu

fot. Netflix

Serial Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera opowiada o seryjnym mordercy, który zabijał w latach 1978-1991. Nazywany był „kanibalem z Milwaukee”, a jego celem byli mężczyźni i chłopcy. Większość z nich należała do społeczności LGBT. Dahmer też był homoseksualistą.

10-odcinkowa produkcja, w której tytułową postać gra Evan Peters, miała premierę 21 września na platformie Netflix. W serwisie została skatalogowana pod tagiem LGBTQ, ale z powodu krytyki ze strony tej społeczności, streamer postanowił usunąć serial z tej kategorii.

Netflix standardowo oznacza tagami każdy serial i film, aby ułatwić subskrybentom wyszukiwanie. Jeśli wpisze się w wyszukiwarkę hasło "LGBTQ" to przywołane zostaną takie produkcje jak Heartstopper, Książęta, Strzał w serce czy Feel Good. Opowiadają o postaciach, które identyfikują się ze społecznością LGBTQ. Większość z proponowanych tytułów jest przeznaczona dla młodych widzów.

Jednak to oznaczenie spowodowało sprzeciw tej społeczności, ponieważ nie jest to reprezentacja, jaką by chcieli. Ponadto serial spotkał się z krytyką ze strony członków rodzin ofiar, którzy muszą ponownie przeżywać traumę. Drag queen, B.J. Daniels, skomentował to dla WISN:

Myślę, że to fetyszyzuje ten cały okropny moment w historii Milwaukee. Nie powinno się na to patrzeć w ten sposób; po prostu jest to całkowicie niewłaściwie. Mam przyjaciół i znam wiele osób, które żyły w tamtym okresie czasu i nie obejrzą tego. Nie będą płacić za to, co dosłownie rozgrzebuje groby ofiar.

Ostatecznie Netflix oznaczył ten serial dramatyczny jako "mroczny" i "przerażający".

Dahmer - Potwór: historia Jeffreya Dahmera - zdjęcia

Dahmer - Potwór: historia Jeffreya Dahmera

Twórcami Dahmer - Potwór: historia Jeffreya Dahmera są Ryan Murphy i Ian Brennan. Serial ukazuje zbrodnie tego seryjnego mordercy, którego ofiarami były zaniedbane społeczności dotknięte systemowym rasizmem.

Już 7 października premierę na Netfliksie będzie mieć dokument Rozmowy z mordercą: Taśmy Jeffreya Dahmera. Przedstawi on serię rozmów, w których seryjny morderca opowiada o swoich makabrycznych zbrodniach. W opisie możemy przeczytać, że to "poruszająca podróż do ciemnych zakamarków zaburzonego umysłu".