Wednesday - Tim Burton o powodach, dla których zgodził się wyreżyserować serial Netflixa

Wednesday to nadchodzący serial Netflixa, którego bohaterką jest tytułowa członkini Rodziny Addamsów. Reżyserem produkcji jest legendarny Tim Burton. Filmowiec w rozmowie z magazynem Empire wyjawił swoje powody dołączenia do projektu. Dla przypomnienia w 1991 roku Burton zrezygnował z nakręcenia filmu o Rodzinie Addamsów. Stwierdził, że tym razem po przeczytaniu scenariusza Wednesday potrafił utożsamić się z główną bohaterką jeśli chodzi o jej odczucia dotyczące szkoły, rodziców oraz samej siebie. Dało to Rodzinie Addamsów inny rodzaj rzeczywistości. To było ciekawe połączenie.

Wspomniał o sytuacji, gdy był na szkolnym balu w 1976 roku. Wówczas wychodził film Carrie. Burton wyjaśnił, że wtedy czuł się jak Carrie płci męskiej. Czuł, że musi być na balu, ale nie musi uczestniczyć w całej jego otoczce. Stwierdził, że Wednesday ma podobny do niego światopogląd.

W serialu tytułowa bohaterka, która nie może za bardzo przystosować się do normalnej szkoły, trafia do Akademii Nevermore. To miejsce, w którym uczą się osoby podobne do niej. W czasie jej pobytu miasteczkiem wstrząsa seria morderstw. Bohaterka będzie musiała rozwiązać zagadkę zbrodni, a przy okazji również rodzinną tajemnicę, która nieoczekiwanie pojawia się w jej życiu.

W tytułową bohaterkę wciela się Jenna Ortega W pozostałych rolach występują: Catherine Zeta-Jones, Luis Guzman, Thora Birch, Riki Lindhome, Jamie McShane, Hunter Doohan, Georgie Farmer, Moosa Mustafa, Emma Myers, Naomi J. Ogawa, Joy Sunday, Gwendoline Christie, Percy Hynes White oraz Victor Dorobantu. W produkcji pojawi się również Christina Ricci, która grała Wednesday w dwóch filmach o Rodzinie Addamsów. Reżyserem połowy odcinków i jednym z producentów jest Tim Burton.