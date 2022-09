Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera - zwiastun serialu. Za sterami twórca American Horror story

fot. Netflix

Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera to serial oparty na faktach, którego współtwórcami są Ryan Murphy (American Horror Story) oraz Ian Brennan. Jest to historia jednego z najgroźniejszych seryjnych morderców w dziejach Stanów Zjednoczonych. W tę rolę wciela się Evan Peters.

Dahmer - Potwór - zwiastun serialu

Jest to serial, który przedstawia przerażające zbrodnie Jeffreya Dahmera. Zabił on 17 niewinnych ofiar w latach 1978 - 1991. Opowieść jest pokazywana z perspektywy ofiar mordercy i tego, jak na społeczności wpłynął systemowy rasizm i porażki policji, która przez swoją nieudolność pozwoliła Dahmerowi zabijać przez lata.

Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera

W głównej obsadzie są także Niecy Nash also stars in the series, along with Richard Jenkins (Lionel Dahmer), Molly Ringwald (Shari Dahmer) oraz Michael Learned (Catherine Dahmer). W gościnnej obsadzie serialu znajdują się Penelope Ann Miller (Joyce Dahmer), Michael Beach (detektyw Murphy), Colby French (detektyw Kennedy), Shaun J. Brown (Tracy Edwards), Mac Brandt (funkcjonariusz Rauth), Grant Harvey (funkcjonariusz Mueller), Matthew Alan (funkcjonariusz Gabrish), Scott Michael Morgan (Officer Balcerzak), Josh Braaten (Young Lionel Dahmer), Savannah Brown (Young Joyce Dahmer), Nick A. Fisher (młody Jeffrey Dahmer), Cameron Cowperthwaite (Steven Hicks), Vince Hill-Bedford (Steven Tuomi), Blake Cooper Griffin (Charles), Matt Cordova (detektyw Rauss), Rodney Burford (Tony Hughes), Karen Malina White (Shirley Hughes), Nikyla Boxley (młoda Shirley Hughes), Karl Makinen (funkcjonariusz Clyde Reynolds), Nigel Gibbs (Jesse Jackson), Brandon Black (Dean Vaughn), Raphael Sbarge (burmistrz John Norquist), David Barrera (komisarz policji Arreola), Dyllón Burnside (Ronald Flowers), Khetphet “KP” Phagnasay (Sounthone Sinthasomphone), Ken Lerner (Joseph Zilber), Dominic Burgess (John Wayne Gacy), Chris Greene (Chaplain Adams), Furly Mac (Christopher Scarver) oraz Linda Park (Julie Yang).

Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera - premiera w Netflixie już 21 września 2022 roku.