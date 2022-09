Dziewczyny z drużyny - zwiastun i data premiery horroru. Wzbudzi przerażenie?

fot. materiały prasowe

Bring It On: Cheer or Die stanowi 7. część serii Dziewczyny z drużyny i jest jedyną, która tak mocno odróżniać się będzie od poprzednich filmów. Sam fakt, że twórcy zdecydowali się odejść od komediowego klimatu, by stworzyć z przygód grupy cheerleaderek horror, jest interesującym wydarzeniem. Nic więc dziwnego, że wywołuje u fanów podekscytowanie. Najnowszy teaser daje krótki przedsmak przygotowanych dla nas horrorowych atrakcji. Choć jest to jedynie 30 sekund, zwiastun podpowiada, jakiego rodzaju przygoda czeka na widzów.

Bring It On: Cheer or Die - zwiastun

Seria Dziewczyny z drużyny w mrocznej wersji wydaje się naprawdę ciekawym zjawiskiem. Zobaczcie sami, czego możemy spodziewać się po najnowszej produkcji.

Bring It On: Cheer or Die - fabuła

Horror podąża za grupą cheerleaderek, które to otrzymały zakaz wykonywania ryzykownych akrobacji od zbyt ostrożnej dyrektorki placówki. Dziewczyny w obawie, że zostaną wyśmiane podczas nadchodzących regionalnych zawodów, postanowiły stworzyć własny plan choreografii. W tym celu zdecydowały się trenować w pobliskiej opuszczonej szkole. Jednak prawdziwe show rozpoczyna się, gdy po wejściu do budynku, zaczynają znikać koleżanki z drużyny. Nagle okazuje się, że na cheerleaderki czyha morderca. Dziewczyny muszą wykorzystać swoje umiejętności, aby odeprzeć zabójcę, który daje im tylko jeden wybór: Kibicuj albo giń!

Bring It On: Cheer or Die - premiera w USA na platformie SYFY 8 października.