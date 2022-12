Danny Masterson oskarżony o gwałt - proces został unieważniony. To jednak nie koniec kłopotów gwiazdy Różowych lat 70.?

Fot. Materiały prasowe

Danny Masterson, aktor znany między innymi z serialu Różowe lata siedemdziesiąte, został oskarżony o kilka gwałtów. Proces został jednak unieważniony ze względu na brak jednomyślności wśród członków ławy przysięgłych. Została wyznaczona nowa data - wstępnie to 27 marca 2022 roku.

Przypominamy, że Danny Masterson został oskarżony o popełnienie gwałtu na trzech kobietach: 23-latce w 2001 roku, 28-latce w 2003 roku oraz 23-latce także w 2003 roku. Z tego powodu zwolniono go z komedii Netflixa o nazwie The Ranch.

Za te czyny grozi mu nawet do 45 lat więzienia. Aktor od początku odrzucał jednak zarzuty.

Jak głosowała rada przysięgłych w sprawie Mastersona?

Ława przysięgłych składała się z sześciu mężczyzn i sześciu kobiet. Członkowie byli jednak podzieleni we wszystkich trzech przypadkach. W pierwszej sprawie 10 członków ławy przysięgłych uważało, że jest niewinny, zaś 2 uznało go za winnego. W drugim przypadku za niewinnością opowiedziało się 8 osób. W trzecim - 7 uznało aktora za niewinnego, a 5 za winnego.

Dwie kobiety, które oskarżyły aktora, powiedziały że są zawiedzione, że do tej pory Danny Masterson uniknął sprawiedliwości. Jednak zadeklarowały, że nadal będą o nią walczyć.

Danny Masterson a Kościół Scjentologiczny

Warto też zaznaczyć, że zdaniem ofiar w sprawę nie jest zamieszana jedynie gwiazda Różowych lat siedemdziesiątych. Kobiety wytoczyły proces cywilny Kościołowi Scjentologicznemu, którego aktor jest członkiem, a one były członkiniami. Ich zdaniem organizacja robiła wszystko, by czyny Danny'ego Mastersona pozostały w ukryciu, a one nie domagały się sprawiedliwości. Próbowano także zmusić je do wycofania zarzutów.