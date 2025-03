Śnieżka – kontrowersje i problemy mają znaczenie. Czy udało się zarobić w kinach?

fot. materiały prasowe

Śnieżka zaliczyła kiepski start w kinach – zarówno w USA, jak i na świecie. W Ameryce Północnej sprzedano zaledwie 3,1 mln biletów. Jest to wynik na poziomie Wonki, który był hitem, ale dla musicalu był to dobry rezultat, ponieważ miał budżet 125 mln dolarów, podczas gdy Śnieżka kosztowała 270 mln dolarów. W Ameryce Północnej film zarobił 43 mln dolarów, czyli poniżej przedpremierowych prognoz. Dla porównania, podobnie słabo poradził sobie Dumbo (46 mln dolarów), który nie odniósł sukcesu komercyjnego.

Śnieżka – box office świat

Czy świat uratuje Śnieżkę? Nic na to nie wskazuje. Na rynkach zagranicznych film zarobił 44,3 mln dolarów, co oznacza bardzo podobny wynik jak w USA. Ta kwota również nie spełniła przedpremierowych prognoz. Globalnie zebrano 87,3 mln dolarów przy budżecie 270 mln dolarów. Jest to otwarcie o 16% gorsze niż w przypadku Kopciuszka, o 19% gorsze niż Dumbo i o 33% gorsze niż Małej Syrenki.

Eksperci są zgodni, że kontrowersje wokół filmu miały wpływ na decyzję widzów, ale nie były kluczowe. Zwracają uwagę, że to remake klasycznej animacji, która nie przemawia do młodego pokolenia. Wielu widzów nie zna pierwowzoru i nie czuje potrzeby oglądania nowej wersji. Dodatkowymi czynnikami były słaba promocja (film nie wyglądał dobrze, a zwiastuny nie wzbudzały zainteresowania) oraz zarzuty, że historia jest nudna, przestarzała i nieciekawa dla współczesnego widza. Fatalne recenzje krytyków również odegrały swoją rolę.

Dopiero po drugim weekendzie i analizie spadku frekwencji okaże się, czy Śnieżka ma szansę zarobić. W dzisiejszych czasach fatalne otwarcie może nic nie oznaczać, jeśli film będzie mieć tak zwane długie nogi i niskie spadki frekwencji w kolejnych tygodniach.

foto. materiały prasowe

Szpiedzy – box office

Szpiedzy zajęli drugie miejsce, notując 42% spadek frekwencji. Przełożyło się to na 4,4 mln dolarów. Do tej pory w Ameryce Północnej film zarobił 14,88 mln dolarów. Na świecie również nie radzi sobie lepiej – 9,2 mln dolarów z 42 krajów. Łączna suma 24,1 mln dolarów przy budżecie 50 mln dolarów nie jest sukcesem.

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat – box office

Skazywany na porażkę Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat nadal utrzymuje się na podium. Tym razem zarobił 4,1 mln dolarów, notując 27% spadek frekwencji. W Ameryce Północnej ma już 192,1 mln dolarów w szóstym tygodniu wyświetlania. Łącznie z wpływami z rynków zagranicznych film ma na koncie 400,8 mln dolarów przy budżecie 180 mln dolarów. Wygląda na to, że jednak nie przyniesie strat Marvelowi.

Alto Knights – box office

Kino gangsterskie poniosło klęskę. The Alto Knights, w którym Robert De Niro gra dwóch ikonicznych gangsterów, zaliczył fatalny debiut – dopiero szóste miejsce w Ameryce Północnej. Globalnie film zarobił 5,1 mln dolarów przy budżecie 45 mln dolarów. Słabe recenzje sprawią, że film wkrótce zniknie z kin. Za klęskę filmu odpowiada brak promocji.