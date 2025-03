LEGO i Pokémon łączą siły. Kiedy pierwsze zestawy klocków?

LEGO

Reklama

Ta unikatowa inicjatywa połączy świat kreatywnej zabawy klockami LEGO z uwielbianymi postaciami Pokémonów, dając fanom możliwość budowania swoich ulubionych stworków. Obie firmy podkreślają, że łączy je wspólne zamiłowanie do wyobraźni, kreatywności i zabawy, co czyni tę współpracę idealnym sposobem na dostarczenie nowych i ekscytujących doświadczeń zarówno fanom LEGO, jak i Pokémonów. Nowe produkty mają trafić na rynek w 2026 roku.

Jesteśmy zachwyceni współpracą z marką, która ma tak oddaną i pełną pasji społeczność jak Pokémon. Wspólnie dążymy do tego, aby dostarczyć naszym odbiorcom to, o co od dawna prosili. Mocno wierzymy, że dzięki nieograniczonym możliwościom zabawy klockami LEGO oraz ekscytującym przygodom, jakie oferuje świat Pokémonów, ta współpraca otworzy przed Trenerami i konstruktorami zupełnie nowe możliwości - tak współpracę komentuje Julia Goldin, Dyrektor ds. Produktu i Marketingu Grupy LEGO

Współpraca między LEGO a Pokémon zapowiada się jako znaczące wydarzenie dla fanów obu marek. Połączenie kreatywności i możliwości budowania oferowanych przez klocki LEGO z bogatym i uwielbianym światem Pokémon ma potencjał, aby stworzyć unikalne i angażujące produkty.

LEGO Mario Kart zapowiedziane! Zobaczcie zdjęcia dużego zestawu klocków dla dorosłych