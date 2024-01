Daredevil: Born Again - Punisher powróci, a aktor z Wednesday zagra złoczyńcę?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Prace nad serialem Daredevil: Born Again wciąż trwają, a Internet tonie od licznych pogłosek. Część z nich może okazać się prawdziwa - Jon Bernthal wypowiedział się na temat potencjalnego powrotu w roli Franka Castle/Punishera. Tymczasem mówi się o pojawieniu się socjopatycznego Muse'a. Zagrałby go aktor znany z Wednesday - Hunter Doohan.

Daredevil: Born Again - Punisher i Muse w serialu?

Chociaż angaż Bernthala nie został oficjalnie potwierdzony, aktor opowiedział o powrocie do roli w wywiadzie dla Collidera.

- Jeśli to zrobimy, wiem, że absolutnie niezbędne będzie to, abyśmy zrobili to dobrze i trzymali się materiału źródłowego oraz tego, co jest podstawą postaci Franka.

Jednocześnie aktor zapewnił, że Frank Castle jest postacią, w której każdy może odnaleźć cząstkę siebie. Również on sam utożsamia się z Punisherem i jednocześnie ogromnie mu na nim zależy.

Tymczasem Daniel Richtman poinformował, że usłyszał o potencjalnym występie Huntera Doohana w serialu. Aktor miałby wcielić się w Muse'a - jednego z najbardziej przerażających przeciwników Daredevila w komiksach Marvela. To obłąkany seryjny morderca, który potrafi wchłonąć każdą czuciową informację z otoczenia, czyniąc wyostrzone zmysły Matta Murdocka prawie bezużytecznymi.

Daredevil: Born Again - data premiery nie jest jeszcze znana.