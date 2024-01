Daredevil: Born Again - insider narysował nowy kostium. Więcej czerwieni z Netflixa, niż żółtego z Mecenas She-Hulk

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel/Disney+/Netflix/Collider

Reklama

Choć Matt Murdock w Mecenas She-Hulk założył nieco bardziej komiksowy model kostiumu, to w Echo powrócił do swojego netfliksowego odzienia. Pytanie jednak, jakiej z tych dwóch wersji możemy spodziewać się w jego solowym serialu, Daredevil: Born Again? Znany insider @CanWeGetToast odpowiedział na to pytanie, a nawet zrobił grafikę, która ma ułatwić fanom wyobrażenie sobie nowego stroju. Zobaczcie sami.

Daredevil: Born Again - insider narysował nowy kostium

Oto, jak według insidera miałby wyglądać nowy kostium: byłby utrzymany głównie w czerwonej kolorystyce z czarnymi akcentami, odcień byłby jednak znacznie bardziej jaskrawy, niż w serialu Netflixa; tekstura przypominałaby bluzkę Shang-Chi; design "maski" pozostałby mniej więcej taki sam, jednak z ulepszoną teksturą i kolorem.

https://twitter.com/editio_46/status/1745229682310582307

Daredevil - porównanie kostiumów

Możliwe spojlery do seriali MCU!

Daredevil - przykładowy kostium ze starszych komiksów.

Daredevil: Born Again - informacje o serialu

Daredevil: Born Again zostanie wydany pod szyldem Marvel Spotlight. Po raz kolejny przedstawi historię Matta Murdocka, niewidomego prawnika, który w wolnym czasie walczy z przestępczością. Akcja będzie rozgrywać się w świecie MCU. Na ekranie ponownie zobaczymy Charliego Coxa jako Matta Murdocka i Vincenta D'Onofrio jako Kingpina.

Co ciekawe, choć niedawno prace zostały w dużej mierze ukończone, włodarzom Marvela na tyle nie spodobało się to, co im przedstawiono, że wymienili niemal całą ekipę odpowiedzialną za stworzenie serialu i zarządzili zrobienie projektu od początku.