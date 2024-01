Daredevil: Born Again – Marvel wznowił produkcje. Historia będzie równie szorstka i brutalna co pierwszy serial

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel/Disney+

Reklama

Prace nad serialem Daredevil: Born Again zostały zresetowane po nakręceniu mniej niż połowy zaplanowanych odcinków pierwszego sezonu. Marvel dało sobie czas, aby zebrać nowy zespół twórców, którzy mieli od początku przygotować historię, zachowując jedynie niektóre elementy poprzednich scenariuszy. Nowym twórcom udało się to wszystko uporządkować i w poniedziałek wznowili prace na planie serialu.

Daredevil: Born Again - nowa produkcja będzie nawiązywać do poprzedniego serialu

Daredevil: Born Again ma czerpać pełnymi garściami z poprzedniej produkcji o Diable z Hell’s Kitchen. Serial ma nawiązywać do szorstkiego i brutalnego tonu pierwszego serialu o tym bohaterze. Serial ma skupić się bardziej na bohaterach działających na ulicach miast, a mniej na scenach z wykorzystaniem efektów specjalnych.

Studio zainteresowane jest również kontynuowaniem historii Echo i ma pracować nad nowymi pomysłami, aby ze wszystkich ulicznych postaci stworzyć nową grupę bohaterów.

Może to oznaczać, że oprócz Daredevila i Echo w ekipie znajdzie się Punisher, a twórcy mogą również sięgnąć po innych bohaterów z The Defenders Saga, takich jak Luke Cage i Jessica Jones, którzy od niedawna należą do kanonu MCU.

Przypomnijmy, że wszystkie seriale Marvela z The Defenders Saga dostępne są na platformie Disney+.

Marvel - najpotężniejsze postacie seriali superbohaterskich Nefliksa