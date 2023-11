Daredevil - Charlie Cox nie wierzył w swój powrót. Uważał, że kolega z planu "ma urojenia"

Marvel/Disney+/Netflix/Collider

Charlie Cox wcielił się głównego bohatera serialu Daredevil od Netflixa, a potem został obsadzony w tej samej roli w reboocie Daredevil: Born Again od Disneya. Podobną drogę przeszedł Vincent D'Onofrio, grający złoczyńcę Kingpina. Okazuje się jednak, że oboje mieli nieco inne oczekiwania, jeśli chodzi o swój wielki powrót. To znaczy: Cox ich nie miał.

Daredevil - Charlie Cox nie wierzył w powrót

Cox na Comic-Conie zdradził:

Naprawdę myślałem, że ten samolot już odleciał, wiecie? Że to koniec. Minęło kilka lat, odkąd Daredevil został anulowany. To, czego nie wiedziałem, to fakt, że istniało związane z tym embargo. Oznacza to, że był jakiś okres czasu - myślę, że jakieś dwa lata - po zakończeniu serialu, zanim Disney i Marvel mogły się do nas zwrócić. W ciągu tego czasu nie miałem o tym pojęcia. Myślałem, że to koniec. Ja i Vincent, który grał Wilsona Fiska, co jakiś czas gadaliśmy przez telefon. I zawsze mówił coś w stylu: jestem pewien, że nas przywrócą. Moją reakcją było: stary, ten gość ma urojenia! Musi w końcu pozwolić temu odejść.

Jak wiemy, intuicja D'Onofrio go nie zawiodła i oboje zostali ponownie obsadzeni w swoich rolach z Daredevila.

Daredevil z MCU - figurka od Hot Toys

Figurka kolekcjonerska została wykonana w skali 1:6. Przedstawia Daredevila z MCU. Superbohater ma na sobie kostium, w którym dominują kolory musztardowy, bordowy i srebrny. Zostały także dołączone charakterystyczne okulary przeciwsłoneczne Matta Murdocka i nunchaku.

