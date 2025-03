fot. AMC

Na początku maja powróci z 2. sezonem spin-off The Walking Dead, który skupia się na Neganie (Jeffrey Dean Morgan) i Maggie (Lauren Cohan). Akcja nowej odsłony rozgrywa się około 6 miesięcy po finale 1. serii.

W sieci pojawił się zwiastun The Walking Dead: Dead City, w którym możemy zobaczyć, że Negan dowodzi grupą ludzi w Nowym Jorku, używając Lucille. Ponadto Manhattan został rozświetlony prądem, który wytwarzany jest z zombie. Można też dostrzec nowych członków obsady, jak Kim Coates, którego postać stoi nad czyimiś zwłokami. Na ekranie pojawiają się również Chorwat (Zeljko Ivanek), Dama (Lisa Emery) i Perlie Armstrong (Gaius Charles). Z kolei Maggie wraca do Nowego Jorku w towarzystwie syna Hershela (w tej roli ponownie Logan Kim). W jednej ze scen kobieta trzyma w ręku Lucille (kij bejsbolowy owinięty drutem kolczastym). Ponadto możemy zobaczyć też atak niedźwiedzia. Sprawdźcie poniżej pełny zwiastun spin-offu The Walking Dead.

The Walking Dead: Dead City - zwiastun i zdjęcia z 2. sezonu

The Walking Dead: Dead City - zwiastun z 2. sezon

The Walking Dead: Dead City - fabuła 2. sezonu

W narastającej wojnie o kontrolę nad Manhattanem Maggie i Negan zostają uwięzieni po przeciwnych stronach. Gdy ich ścieżki się splatają, uświadamiają sobie, że wydostanie się z tej sytuacji będzie bardziej skomplikowane i wstrząsające, niż kiedykolwiek sobie wyobrażali.

Scott Gimple, który jest producentem wykonawczym i dyrektorem ds. treści w uniwersum, powiedział, że skoro 1. sezon był resetem The Walking Dead dla tych postaci, to 2. sezon wydaje się resetem dla pierwszej odsłony, ponieważ wszystkie sojusze i ludzie się zmieniają. Ludzie znajdą się po bardzo różnych stronach z powodów, których się nie spodziewali.

Do obsady 2. sezonu dołączyli: Keir Gilchrist jako Benjamin Pierce, Dascha Polanco jako Major Lucia Narvaez, Jake Weary jako Christos oraz Pooya Mohseni jako Roksana.

The Walking Dead: Dead City - premiera pierwszego odcinka 2. sezonu 4 maja w amerykańskiej stacji AMC. W Polsce serial jest niedostępny.

