2. sezon Daredevila z wielkim rozmachem. To koniec rywalizacji Murdocka z Fiskiem?

Kevin Feige spełnił marzenie fanów i po latach przywrócił Diabła Stróża do Kinowego Uniwersum Marvela. 1. sezon serialu Daredevil: Odrodzenie okazał się zadowalający dla Marvel Studios, które zdecydowało się na przedłużenie produkcji o kolejną serię. Collider porozmawiał z Jessem Wigutowem, producentem wykonawczym serialu, o tym, czego można się spodziewać po 2. sezonie.

Oto najważniejsze informacje na temat 2. sezonu serialu Daredevil: Odrodzenie:

Można spodziewać się znacznie większego rozmachu pod każdym względem.

Historia zostaje ogołocona z wątków pobocznych. To rywalizacja Fiska z Mattem Murdockiem jest najważniejsza. "Wydaje mi się, że ludzi najbardziej obchodzi konflikt tych dwóch postaci."

Twórcy wyciągnęli wnioski z 1. sezonu i przyjrzeli się krytyce, którą otrzymała tamta seria. Największym atutem nowego sezonu jest fakt, iż nie jest on sklecony z połączenia dwóch różnych wizji. Całości przyświeca jedna, spójna wizja artystyczna.

To będzie zwieńczenie rywalizacji Fiska z Murdockiem. Są pewne plany na to, co może stać się dalej w kolejnych sezonach, ale jeszcze nie rozpoczęto pisania scenariuszy.

Kto się może pojawić w Armii Daredevila w 2. sezonie?