Avengers: Doomsday - będzie jeszcze jeden Kapitan Ameryka w filmie. Fani marzyli o nim od lat

Kolejny dzień to nowa porcja plotek na temat widowiska Marvel Studios pod tytułem Avengers: Doomsday. Dotyczą one postaci, spoilerów i innych aspektów, które są przeznaczone dla widzów lubiących znać różne ciekawostki i wiedzieć wszystko.
Adam Siennica
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday Disney MCU
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Sam Wilson - Kapitan Ameryka Marvel
Według scoopera Jamesa Macka, który w ostatnim czasie ma często potwierdzane informacje, w Avengers: Doomsday zobaczymy więcej niż dwóch znanych widzom Kapitanów Ameryka. O co chodzi?

Szybcy i wściekli 11 nie powstaną? Gigantyczne problemy za kulisami!

Avengers: Doomsday - nieoczekiwany Kapitan Ameryka

Jego źródła donoszą, że pojawi się wariant Kapitana Ameryki z alternatywnej rzeczywistości, w której jest nim Bucky, czyli popularny Zimowy Żołnierz. W komiksach był on następcą Steve’a Rogersa i wielu fanów rozczarowało się, że to Sam, a nie Bucky, został jego następcą w Avengers: Koniec gry. Fani chcieli tego od lat, ale twórcy mieli inny pomysł. Taki wariant będzie więc dla nich ważnym smaczkiem.

Sebastian Stan - Bucky BarnesŹródło: Marvel

Co jeszcze zdradził? Oto lista:

  • Na pewno pojawią się w filmie Kapitan Marvel, Monica Rambeau, Sylvie i Doktor Strange. W te role odpowiednio wcielą się Brie Larson, Teyonah Parris, Sophia Di Martino i Benedict Cumberbatch. Jego zdaniem mają ważne role w historii.
  • Informowaliśmy, że Ghost Rider ma odegrać istotną rolę w Avengers: Doomsday. Zdaniem Macka będzie to nowy aktor w tej roli, a nie - jak sugerowano wcześniej - Nicolas Cage powracający do niej po dwukrotnym występie w solowych filmach.
  • Avengers wykorzystają Cerebro, czyli narzędzie X-Menów, do odnalezienia Franklina Richardsa. Twierdzi też, że dojdzie do bitwy Avengers z X-Menami w tym filmie, a nie w osobnym projekcie.

Avengers: Doomsday - premiera w kinach w grudniu 2026 roku.

Źródło: comicbookmovie.com

Powiązane filmy
2026
Avengers: Doomsday Sci-Fi

