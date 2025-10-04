Avengers: Doomsday - będzie jeszcze jeden Kapitan Ameryka w filmie. Fani marzyli o nim od lat

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Według scoopera Jamesa Macka, który w ostatnim czasie ma często potwierdzane informacje, w Avengers: Doomsday zobaczymy więcej niż dwóch znanych widzom Kapitanów Ameryka. O co chodzi?

Avengers: Doomsday - nieoczekiwany Kapitan Ameryka

Jego źródła donoszą, że pojawi się wariant Kapitana Ameryki z alternatywnej rzeczywistości, w której jest nim Bucky, czyli popularny Zimowy Żołnierz. W komiksach był on następcą Steve’a Rogersa i wielu fanów rozczarowało się, że to Sam, a nie Bucky, został jego następcą w Avengers: Koniec gry. Fani chcieli tego od lat, ale twórcy mieli inny pomysł. Taki wariant będzie więc dla nich ważnym smaczkiem.

Co jeszcze zdradził? Oto lista:

Na pewno pojawią się w filmie Kapitan Marvel, Monica Rambeau, Sylvie i Doktor Strange. W te role odpowiednio wcielą się Brie Larson, Teyonah Parris, Sophia Di Martino i Benedict Cumberbatch. Jego zdaniem mają ważne role w historii.

Informowaliśmy, że Ghost Rider ma odegrać istotną rolę w Avengers: Doomsday

Avengers wykorzystają Cerebro, czyli narzędzie X-Menów, do odnalezienia Franklina Richardsa. Twierdzi też, że dojdzie do bitwy Avengers z X-Menami w tym filmie, a nie w osobnym projekcie.

Avengers: Doomsday - premiera w kinach w grudniu 2026 roku.