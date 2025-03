Zdjęcia z planu 2. sezonu Daredevila oszałamiają. Czy to najlepszy kostium w MCU?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fani Daredevila mieli w tym tygodniu wielki powód do zadowolenia. Wedle wycieków z planu 2. sezonu serialu Daredevil: Odrodzenie, Matt Murdock nie tylko przywdzieje czarny kostium, który przypomina ten z komiksów z serii Shadowlands, ale też w końcu będzie paradować z symbolem "DD" na klatce piersiowej. Trzeba było na to poczekać aż dziesięć lat od premiery 1. sezonu oryginalnego serialu, ale cierpliwość została zdecydowanie wynagrodzona.

Teraz w sieci pojawiło się jeszcze więcej zdjęć nowego stroju Diabła Stróża, niektóre z nich w wysokiej jakości, dzięki czemu można zauważyć, że jest to prawdopodobnie ten sam kostium, co w 1. sezonie, ale przemalowany na czarno. W paru miejscach widoczne są bowiem czerwone przebarwienia. Możliwe, że Matt Murdock przemaluje kostium na czarno, żeby działać po kryjomu w nocy i mniej rzucać się w oczy. Wszystko wskazuje na to, że będzie on poszukiwany przez oddziały Wilsona Fiska mające na celu tropienie i neutralizowanie mścicieli działających w Nowym Jorku, więc byłoby to rozsądne rozwiązanie z jego strony.

