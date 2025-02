Wiemy, kto przejął organizację Kingpina po 3. sezonie Daredevila. Nowy serial poruszy ten temat

fot. materiały prasowe

Reklama

Pamiętamy, że na koniec trzeciego sezonu Daredevila, po brutalnej walce Kingpina z Mattem Murdockiem, Wilson Fisk trafił do więzienia. Nie było go więc przez jakiś czas. Kto przejął władzę w jego organizacji przestępczej? Według Ayelet Zurer, która w serialu Daredevil: Odrodzenie powraca jako Vanessa Fisk, to właśnie jej postać zajęła się kryminalnym imperium męża.

Najbardziej poruszające momenty serialu Outlander. Szokujące i wzruszające losy Jamiego i Claire

Daredevil: Odrodzenie – Ayelet Zurer o roli

– Gdy go nie było, to ona przejęła władzę i trudno jej potem od tego odejść. W związku z tym nie wszystko układa się dobrze w ich relacji i muszą się z tym uporać. Wiele się zmieniło w ich związku. Wchodzimy do ich życia po przerwie, podczas której również nie byli razem. Nie zdradzę zbyt wiele, ale gdy wracają do siebie, nadal łączy ich ta osobliwa miłość.

fot. Disney+/Cryptic HD Quality

W związku z tym, że fabularnie Wilson Fisk w pełni wchodzi w politykę i będzie prowadził kampanię wyborczą na burmistrza Nowego Jorku, wątek prowadzenia imperium kryminalnego przez jego żonę wydaje się mieć sens. Będzie jednak zajęty i znajdzie się pod lupą opinii publicznej.

Zurer dodaje, że początkowo Vanessa i Wilson nie ufają sobie, ale ich uczucie sprawia, że z czasem zaufanie zostaje odbudowane.

Przypomnijmy, że w pierwotnej wersji serialu Daredevil: Odrodzenie Ayelet Zurer nie znalazła się w obsadzie, ponieważ zastąpiła ją Sandrine Holt. Potem, gdy Marvel Studios skasowało tamtą wersję i nowi twórcy stworzyli serial od nowa jako kontynuację poprzednich trzech sezonów, Ayelet Zurer wróciła do obsady.

Daredevil: Odrodzenie – premiera w marcu 2025 roku w Disney+.