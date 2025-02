Przemoc w Daredevil: Odrodzenie przebije Netflixa? Showrunner potwierdza

fot. Disney+

Jeśli myśleliście, że Daredevil z 2015 roku dostarczył wam dużo ekranowej przemocy, a z nowym serialem dla Disney+ będzie odwrotnie, wygląda na to, że się mylicie. Wiele osób uznało, że Daredevil: Odrodzenie będzie nieco złagodzone, choćby pod kątem psychologii bohatera czy brutalności, jednak showrunner nowej produkcji, Dario Scardapane, zaprzeczył temu w niedawnym wywiadzie dla Empire.

Daredevil: Odrodzenie – wypowiedź reżysera

Poziom przemocy jest bardzo wysoki, jak na serial Marvela/Disneya. Nie sądzę, żeby było cokolwiek innego, co nawet zbliżyłoby się do tego poziomu. Jest tu moment, który jest po prostu absolutnie szalony, daleki od wszystkiego, co Netflix kiedykolwiek zrobił. W tym świecie można byłoby pomyśleć, że gdyby tamten serial nadal trwał, w końcu doszlibyśmy do takiego miejsca albo czegoś podobnego, ale my poszliśmy jeszcze dalej w mrok, akcję i brutalność.

Daredevil: Odrodzenie – fabuła, data premiery

Bohaterem serialu jest Matt Murdock (Charlie Cox), niewidomy prawnik z wyjątkowymi zdolnościami, który walczy o sprawiedliwość poprzez swoją kancelarię prawniczą. Tymczasem Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), znany szef organizacji przestępczej, postanawia rozpocząć karierę polityczną w Nowym Jorku. Gdy ich dawne tożsamości zaczynają dawać o sobie znać, konflikt między nimi staje się nieunikniony.

Premiera serialu Daredevil: Odrodzenie na Disney+ jest zaplanowana na 4 marca.