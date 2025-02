Na takie opinie o Daredevil: Odrodzenie czekaliście! Serial "niszczy mrokiem"; powtarza się jedna wada

Marvel/Disney+

Reklama

Premiera serialu Daredevil: Odrodzenie zbliża się wielkimi krokami. Do sieci właśnie trafiły pierwsze opinie na temat długo wyczekiwanej produkcji Marvela i Disney+. Powiedzieć, że mogą one nastrajać optymistycznie, to właściwie nic nie powiedzieć. Wyrażający swoje reakcje krytycy i widzowie dają do zrozumienia, że przed nami dzieło niezwykle brutalne, krwawe i poruszające.

Chwalona jest m.in. tonacja; jeden z autorów opinii wychodzi z założenia, że Daredevil: Odrodzenie "niszczy mrokiem". Inny uważa z kolei, że właśnie zobaczył "najlepszy ze wszystkich odcinków pilotażowych w MCU". Z drugiej strony część odbiorców ma powtarzający się zarzut. Oto przykładowe komentarze:

Najlepszy pilot ze wszystkich w MCU. Energia trzyma na krawędzi fotela, wyraźnie wzdychasz przez cały czas. Charlie i Vincent wciąż są w formie, Benson i Moorhead dają czadu. Przede wszystkim to jest ODCINKOWE. Możliwe, że dojdziemy do siebie.

Z radością mogę powiedzieć, że Daredevil: Born Again jest brutalnie wciągający i dostarcza widzom symfonię przemocy, jednocześnie doskonale uwypuklając esencję Daredevila, jakby nigdy nie opuścił ekranu. To nie jest perfekcyjne (z pewnymi niezręcznymi efektami specjalnymi), ale to krwawa przyjemność.

Chociaż nie czuć dokładnie tego samego klimatu, co w Daredevilu z Netflixa, wersja Disneya jest równie dojrzała, opowiadając brutalną historię w nowy sposób. Zapomnijcie o wszelkich wątpliwościach związanych z pojawieniem się Charliego Coxa w She-Hulk – to jest ten Matt Murdock, na którego wszyscy czekaliśmy.

Moim największym zarzutem jest to, że niektóre efekty CGI wydają się stworzone pospiesznie, ale ogólnie rzecz biorąc pokochałem tę historię i atmosferę całego serialu. Ta wersja Daredevila wydaje się herosem bardziej niż w wersji z Netflixa i prawdopodobnie już teraz jest moim ulubionym serialem Marvela na Disney+ w ostatnim czasie.

Ten serial jest surowy, bezlitosny i niesłychanie krwawy! Fani oryginalnej serii będą zachwyceni, ponieważ zachowuje tę samą intensywność i gniew. Cox i D’Onofrio nadal kradną widowisko. Po dwóch odcinkach mogę powiedzieć tylko jedno – Nieustraszony WRÓCIŁ!

To PRAWDZIWA kontynuacja serialu z Netflixa. Cox i D’Onofrio nie stracili zupełnie nic! Niektóre momenty z efektami specjalnymi są słabym punktem.

Odrodzenie poruszy cię do cna od samego początku, skutecznie wprowadzając w niespokojne psyche głównego bohatera. Serial pokazuje ci to, co pokochałeś w Daredevilu, a potem zabiera w intrygujące, nowe miejsce w życiu bohaterów - wcześniej go nie odkrywaliśmy.

Fani oryginalnej serii mogą się cieszyć, bo pierwsze dwa odcinki miażdżą tak samo mocno, jeśli nie mocniej niż oryginał. Prawdopodobnie najlepsze premierowe odcinki seriali Marvela jak do tej pory, nie mogę się doczekać kolejnych.

Druzgocąco mroczny serial.

Najlepsze seriale wszech czasów. Tylko spójrzcie, kto w niezwykle prestiżowym rankingu pokonał Breaking Bad

5 marca w polskiej wersji Disney+ zadebiutują dwa premierowe odcinki serialu Daredevil: Odrodzenie.