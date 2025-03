Słabe wyniki oglądalności Daredevil: Odrodzenie. Jest gorzej od Akolity i To zawsze Agatha

Marvel/Disney+

Fani oryginalnego Daredevila mogą się cieszyć z powrotu ulubionych postaci na ekran i powody do zadowolenia mają też twórcy, którym pomimo zakulisowych problemów i konieczności zmiany scenariusza i przemodelowania niektórych odcinków, udało się stworzyć serial, który przypadł do gustu również krytykom. Mniej powodów do zadowolenia ma natomiast Disney, ponieważ w sieci pojawiły się informacje odnośnie oglądalności serialu. Okazuje się, że nie jest wcale tak dobrze.

Słabe wyniki oglądalności Daredevil: Odrodzenie

Variety podało, że premierowe odcinki serialu Daredevil: Odrodzenie wygenerowały 7.5 mln wyświetleń w ciągu 5 dni na całym świecie. To najlepszy debiut na platformie w 2025 roku, ale kiedy porówna się go do innych produkcji, to wnioski nie są już tak hurraoptymistyczne. Oto statystyki innych premier Disney+:

To zawsze Agatha - 9.3 mln wyświetleń w 7 dni.

Gwiezdne Wojny: Akolita - 11.1 mln wyświetleń w 6 dni.

Warto zaznaczyć, że próg wejścia w przypadku Daredevil: Odrodzenie jest znacznie wyższy, ponieważ mile widziana jest znajomość poprzednich trzech sezonów, które debiutowały na Netflixie. Oglądalności nie sprzyja też na pewno kategoria wiekowa, bo jest to serial skierowany wyłącznie dla osób dorosłych. Disney nie powinien się tym jednak zasłaniać, bo zeszłoroczna premiera Deadpool & Wolverine na platformie pokazała, że i takie produkcje są chętnie oglądane.

Przewiduje się, że premierowe odcinki nie pojawią się na ogólnej liście Nielsena z powodu zbyt niskiego wyniku. Mają szansę za to powtórzyć to, co zrobiła To zawsze Agatha, a więc przewinąć się na szarym końcu listy nowych produkcji oryginalnych. Dane pobierane przez Nielsena pochodzą wyłącznie z USA, więc wynik będzie mniejszy od globalnego.

