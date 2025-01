Neil Gaiman: "Przerywam milczenie". Autor Sandmana odpowiedział na oskarżenia

fot. IMDb / Netflix

New York Magazine opublikowało obszerny artykuł na temat oskarżeń pod adresem Neila Gaimana. Autor Sandmana postanowił odnieść się do tego. Na swoim prywatnym blogu napisał, że „nigdy nie uprawiał seksu bez zgody drugiej osoby” i zaprzeczył jakimkolwiek zarzutom o napaść na tle seksualnym.

Nie chcę odwracać się plecami do prawdy i nie mogę zaakceptować tego, że jestem opisywany jako ktoś, kim nie jestem. Nie mogę i nie chcę przyznać się do robienia rzeczy, których nie zrobiłem.

Neil Gaiman - o co został oskarżony?

W lipcu 2024 roku dwie kobiety zarzuciły Gaimanowi napaść na tle seksualnym. Tortoise Media wypuściło na ten temat sześcioodcinkowym podcast, który obejmował oskarżenia pięciu kobiet. Teraz New York Magazine opublikowało obszerny artykuł There Is No Safe Word, który znacznie rozbudował obraz całej sprawy. Dziennikarka Lila Shapiro przeprowadziła w nim wywiad z ośmioma kobietami, które miały negatywne doświadczenia z pisarzem (cztery z nich wzięły wcześniej udział w podcaście). Zarzuty obejmowały molestowanie i napaść na tle seksualnym. Wiele oskarżycielek twierdziło, że Gaiman preferował brutalny seks i aktywności BDSM, na które nie wyraziły wcześniej zgody.

Neil Gaiman - obrona pisarza

Gaiman od początku zaprzeczał oskarżeniom, jednak dopiero teraz wypuścił tak obszerne oświadczenie na ten temat. Jego pełen post na ten temat, zatytułowany Przerywam milczenie, można przeczytać w tym miejscu.

W skrócie, Gaiman napisał, że do tej pory milczał z szacunku do osób, które dzieliły się swoimi historiami, a także dlatego, że nie chciał przyciągać jeszcze więcej uwagi do dezinformacyjnych treści. I choć zawsze był osobą, która nie chciała dzielić się publicznie i na mediach społecznościowych swoimi prywatnymi sprawami, to w świetle nowych oskarżeń czuje, że powinien coś powiedzieć.

Autor Sandmana napisał, że nigdy nie angażował się w czynności seksualne bez zgody drugiej osoby. Gdy przegląda wiadomości, które wymieniał z kobietami w przeszłości, wciąż widzi związki seksualne za obopólną zgodą i osoby, które chcą się ponownie spotkać. Kiedy był w tych relacjach, obie strony wydawały się szczęśliwe. Żałuje jedynie, że był tak niedostępny emocjonalnie i być może nie tak troskliwy, jak powinien.

Rozumiem, że nie wszyscy mi uwierzą, ani nie będzie ich nawet obchodziło, co mam do powiedzenia w tej sprawie, ale i tak będę wykonywać pracę, dla siebie, mojej rodziny i ludzi, których kocham. Będę robić wszystko, co w mojej mocy, aby zasłużyć na ich zaufanie, a także zaufanie moich czytelników. Jednocześnie, gdy rozmyślam o swojej przeszłości – i gdy ponownie analizuję wszystko, co faktycznie się wydarzyło, w przeciwieństwie do tego, co jest mi zarzucane – nie akceptuję, że doszło do jakiegokolwiek nadużycia. Powtarzam, nigdy nie angażowałem się w niechcianą aktywność seksualną z nikim.

Neil Gaiman - co z jego karierą?

Oskarżenia wpłynęły negatywnie na karierę Gaimana. Wiele jego projektów filmowych i telewizyjnych na tym ucierpiało. Na przykład 3. sezon serialu Dobry omen zakończy się tylko jednym 90-minutowym odcinkiem, w którego produkcji pisarz nie brał udziału. Disney wstrzymał też adaptację Martwych detektywów, choć nie ma pewności, czy przez zarzuty Gaimana. Z kolei 2. sezon Sandmana wciąż ma pojawić się w Netflixie.