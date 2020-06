Dark - pełny zwiastun 3. sezonu serialu. Bohaterowie walczą z czasem

screen YouTube

Dark to uwielbiany przez fanów, już kultowy, niemiecki serial Netflixa, którego punktem wyjścia było zaginięcie małego chłopca w miasteczku Winden. To opowieść rozgrywająca się na kilku planach czasowych przedstawiająca kilka wersji głównych bohaterów produkcji. A wszystko kręci się wokół pewnego cyklu czasowego. W sieci zadebiutował pełny zwiastun finałowego, 3. sezonu serialu. Tym razem Jonas i Martha muszą dotrzeć do początku całego cyklu i zamknąć bieg raz na zawsze. Wideo możecie obejrzeć poniżej.

W obsadzie produkcji znajdują się między innymi Oliver Masucci, Louis Hofmann, Karoline Eichhorn, Gina Stiebitz, Lisa Vicari, Mark Vaschke, Andreas Pietschmann i Moritz Jahn. Twórcami serialu są Baran bo Odar oraz Jantje Friese.

Zobaczcie zwiastun:

Dark - premiera finałowego sezonu na platformie Netflix 27 czerwca.