Eurowizja sparodiowana. Zwiastun komedii Netflixa

fot. Netflix

Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga to historia dwóch ambitnych muzyków z Islandii. Lars (Will Ferrell) i Sigrit (Rachel McAdams) dostają niepowtarzalną szansę reprezentowania kraju na największym na świecie konkursie piosenki - Eurowizji. Mogą udowodnić, że marzenia są po to, by je spełniać i nie są pośmiewiskiem, za który wielu ich bierze.

W obsadzie są także Dan Stevens, Pierce Brosnan i Demi Lovato. Za kamerą stoi David Dobkin, znany z hitu Polowanie na druhny.

Eurowizja według Netflixa - zwiastun

Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga - premiera w Netflixie odbędzie się 26 czerwca.

