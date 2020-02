Darmowa wersja Google Stadia pojawi się za kilka miesięcy

Kiedy usługa Google Stadia zadebiutowała na rynku, okazało się, że firma nie przygotowała dla klientów darmowego pakietu subskrypcyjnego i zapowiedziała, że ten pojawi się dopiero w 2020 roku. W wywiadzie z serwisem Protocol Phil Harrison z Google potwierdził pierwotne zamiary korporacji i przekazał, że nowy pakiet zadebiutuje w ciągu kilu najbliższych miesięcy. Nie chciał jednak zdradzić, jak długo przyjdzie nam poczekać na stosowną aktualizację. Do czasu udostępnienia nowej wersji serwisu osoby zainteresowane Stadią muszą płacić za subskrypcję równowartość ok. 40 zł miesięcznie. O ile oczywiście mają dostęp do usługi, gdyż Stadia zadebiutowała wyłącznie na wybranych rynkach.

Jednak w obliczu niedawnego uwolnienia przez Nvidię usługi GeForce NOW z wersji beta presja społeczności rośnie. Wydaje się, że dziś osoby zainteresowane graniem w chmurze nie mają żadnych powodów, aby zainwestować w serwis od wyszukiwarkowego giganta. W końcu z GeForce NOW może korzystać każdy, bez konieczności oczekiwania w kolejce do testów, a za podstawową wersję usługi nie zapłacimy ani grosza.

Na tym jednak nie koniec przewag, jakie serwis od Nvidii ma nad serwisem Google. Pakiet Founders w GeForce NOW kosztuje 25 zł, znacznie mniej niż subskrypcja Stadii. Nvidia zapowiedziała także, że promocyjna cena pakietu nie zmieni się przez najbliższe kilkanaście miesięcy, a użytkownicy mogą przez 3 miesiące testować Founders za darmo. Co więcej, z GeForce Now bez problemu skorzystamy także na terenie Polski.

Zobacz także:

Szykuje nam się nie lata bitka na arenie gamingowych serwisów streamingowych i powinniśmy się z niej cieszyć. Dotychczas Google nie miało realnego konkurenta w tej branży, wejście do gry GeForce NOW z pewności rozrusza ten segment rynku. Prawdopodobnie osoby odpowiedzialne za rozwój Stadii zrobią wszystko, co w ich mocy, aby jak najszybciej umożliwić wdrożenie darmowego pakietu do swojej usługi. Jeśli tego nie zrobią, Stadia zostanie pożarta przez GeForce NOW.