GeForce NOW wychodzi z bety, teraz każdy zagra w Wiedźmina na Ultra

Nvidia zdecydowała się zakończyć program betatestów usługi streamingowej GeForce NOW i oddać ją w ręce wszystkich graczy. Już nie musimy zapisywać się na listę osób oczekujących, aby sprawdzić jej potencjał. Oznacza to, że od teraz niemal na każdym komputerze odpalimy gry klasy AAA, nawet jeśli sprzęt swoje lata świetności ma już dawno za sobą.

Po zainstalowaniu GeForce NOW gracz stanie przed wyborem planu taryfowego, w ramach którego chciałby korzystać z usługi. Pakiet Free jest całkowicie darmowy i pozwala korzystać z mocy obliczeniowej serwerów Nvidii w ramach jednogodzinnych sesji. Z kolei płatny pakiet Founders oferuje dostęp do 6-godzinnych sesji i możliwość korzystania z potencjału technologii Nvidia RTX, ponadto zwiększa priorytet oczekiwania w kolejce dostępowej do serwerów. Korporacja postanowiła wprowadzić darmowy 90-dniowy okres próbny dla pakietu Founders, po tym okresie zapłacimy za niego 25 zł miesięcznie. Jest to cena promocyjna, która utrzyma się co najmniej przez rok od rozpoczęcia płatnej subskrypcji. W przyszłości Nvidia może zwiększyć wysokość tego abonamentu.

Zdjęcie: Nvidia

Warto zauważyć, że serwis sam w sobie nie daje dostępu do gier, jest jedynie narzędziem do ich odpalania z zewnętrznych platform. Oznacza to, że interesujący nas tytuł będziemy musieli zakupić na Steamie, aby odpalić go w ramach GeForce NOW. Ale dzięki takiemu rozwiązaniu będziemy mogli grać niemal na dowolnym sprzęcie. Usługa jest kompatybilna z komputerami z Windowsem, Macami, pudełkami strumieniującymi SHIELD od Nvidii oraz systemem Android. A to oznacza, że w Wiedźmina 3 będziemy mogli zagrać nawet na smartfonie czy tablecie.

Jedynym ograniczeniem usługi jest szybkość łącza internetowego. Aby grać poprzez GeForce NOW trzeba posiadać łącze o przepustowości co najmniej 15 Mb/s w przypadku grania w 720p przy 60 klatkach bądź 25 Mb/s dla 1080p przy 60 klatkach. Firma nie wprowadziła także ograniczenia maksymalnej liczby sesji w ciągu dnia. Po zakończeniu bieżącej sesji gracz zostanie przeniesiony na początek kolejki osób oczekujących na połączenie z serwerami, aby możliwie jak najszybciej wznowić rozgrywkę.