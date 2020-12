Darren Aronofsky szykuje dwa seriale dokumentalne. Wystąpią w nich Will Smith i Chris Hemsworth

materiały prasowe

Pierwszym serialem dokumentalnym, który Darren Aronofsky przygotuje razem z Nat Geo dla Disney+, będzie Welcome to Earth (tytuł roboczy). W produkcji Will Smith wyruszy w podróż, by odkryć sekrety najbardziej niezwykłych (i często niewytłumaczalnych) zjawisk natury. W każdym odcinku aktor wraz z ekipą odkrywców National Geographic odwiedzi jeden z zakątków świata, w którym zbada najdziwniejsze, najbardziej niezwykłe i niebezpieczne miejsca. Bohaterom pomoże w tym najnowocześniejsza technologia. Pozwoli ona odkryć ukryte światy i przybliżyć prawdziwe cuda natury. Aktor wejdzie m.in. do czynnego wulkanu i zwiedzi głębię oceanu.

Drugą produkcją będzie Limitless z Chrisem Hemsworthem. Serial postara się odpowiedzieć na pytanie: co by było, gdybyście mogli przechytrzyć upływ czasu i odkryć pełen potencjał ludzkiego ciała? Nowe badania naukowe podważają konwencjonalną wiedzę na naszych organizmów i oferują fascynujący wgląd w to, jak wszyscy możemy odblokować swoiste "supermoce", by walczyć z chorobami, lepiej funkcjonować, a nawet odwrócić proces starzenia. Hemsworth, przechodząc serię ciężkich prób, nauczy się, jak żyć dłużej, lepiej, odkryć sposoby regeneracji obrażeń, maksymalizacji siły, budowania odporności, polepszenia pamięci i konfrontacji ze śmiertelnością.

Daty premier seriali nie zostały jeszcze ujawnione.