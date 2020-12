Wybrano "najseksowniejsze" filmy w historii. 50 twarzy Greya wysoko, ale zwyciężył klasyk

TriStar/Universal/Wild Bunch

Jak już zapewne zdążyliście zauważyć, eksperci serwisu OnBuy.com raz po raz zaskakują nas swoimi kolejnymi opracowaniami związanymi ze światem X Muzy i seriali. Tym razem przyszła pora na zupełnie nieoczekiwany ranking, przedstawiający "najseksowniejsze" filmy w historii kina. Choć w zestawieniu nie uwzględniono rodzimej produkcji 365 dni, potrafi ono zaintrygować.

Dzieje się tak m.in. z powodu skrupulatnie przygotowanej metodologii. Najpierw eksperci sięgnęli więc po listy "najseksowniejszych" filmów strony IMDb, by później przeprowadzić sondę wśród blisko 2,8 tys. internautów - ich zadaniem był wybór 5 ulubionych produkcji gatunku. Ostatecznie w ten sposób wyłoniono finałową 13-tkę, którą następnie analizowano pod kątem popularności w wyszukiwarce Google i portalu YouTube. Do tytułu danego dzieła dołączano więc słowa i frazy kojarzące się z seksem; były to m.in. "sex scene", "kiss" czy "nude scene".

Później autorzy opracowania uwzględniali liczbę scen seksu i odwołania do różnorakich fetyszów, z BDSM i seksem grupowym na czele. Za każdy z poszczególnych segmentów przyznawano punkty w skali od 1 do 100. Na samym końcu wyliczono średnią z 9 różnych kategorii.

Tak prezentuje się finałowa 13-tka; choć 50 twarzy Greya uplasowało się wysoko, zwycięzcą okazał się jednak ktoś inny.

"Najseksowniejsze" filmy wszech czasów

13. Vicky Cristina Barcelona (2008) - 10 punktów