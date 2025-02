Zmiany w Lucasfilm - dotychczasowa wiceprezydent poza firmą. Ostatnio pracowała przy Akolicie

fot. Disney+

Fani Gwiezdnych Wojen są nie tylko kreatywni, ale i dociekliwi. To oni zauważyli zmianę na wysokim stanowisku w Lucasfilm.

Film z Rey ma nowego scenarzystę

Zmiany w Lucasfilm - dotychczasowa wiceprezydent poza firmą

Firmę opuściła Rayne Roberts, która piastowała stanowisko wiceprezydent w firmie od 2012 roku, czyli momentu przejścia praw do marki w ręce Disneya. Obecnie ma się nie znajdować dłużej w szeregach Lucasfilm. Ostatnim projektem, przy którym pracowała jako producentka był anulowany po 1. sezonie serial Gwiezdne Wojny: Akolita.

Na stanowisku wiceprezydenta Lucasfilm ma ją zastąpić Derek Hoffman. W przeszłości był on producentem przy filmach o X-Men od 20th Century Fox. Był też producentem wykonawczym serialu Legion oraz The Gifted: Naznaczeni. Ma być on zaangażowany w tworzenie treści aktorskich. Możliwe zatem, że pomoże w tworzeniu tzw. MandoVerse lub innych produkcji Disney+. Fani podejrzewają jednak, że objął to stanowisko z powodu powiązań z Simonem Kinbergiem, z którym wcześniej współpracował przy filmach o mutantach. Kinberg ma być zaangażowany w napisanie i produkowanie nowej trylogii ze świata Gwiezdnych Wojen.

