Thor: Love and Thunder - wiemy już, kogo gra Christian Bale! Szykujcie się na rzeź

Chyba nikt nie ma wątpliwości, że w trakcie Dnia Inwestora Disneya prezes Marvel Studios, Kevin Feige, uruchomił opcję atomową, ujawniając jedną rewelację za drugą. Tą szczególnie rozpalającą umysły fanów MCU jest wyjawienie roli, którą w filmie Thor: Love and Thunder sportretuje Christian Bale. Jak się okazuje, będzie on głównym złoczyńcą ekranowej opowieści, wcielając się w Gorra, słynącego z wymownego przydomka "Rzeźnik Bogów".

Ten antagonista do świata Marvela został wprowadzony stosunkowo niedawno - doszło do tego w 2013 roku w serii komiksowej ze scenariuszem Jasona Aarona. Gorr pochodzi z tajemniczej planety, natomiast katalog jego mocy robi olbrzymie wrażenie. Poza nadludzką siłą, szybkością, wytrzymałością, nieśmiertelnością, zdolnością zmieniania kształtu i umiejętnością replikacji, postać ta dysponowała niezwykle potężnym mieczem znanym jako "All-Black the Necrosword" - ostrze stworzył władca symbiontów, Knull, który swego czasu wykorzystał je do odcięcia głowy jednego z Celestian.

W obsadzie Thor: Love and Thunder znajdują się m.in. Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson i Chris Pratt.

Film zadebiutuje 6 maja 2022 roku.