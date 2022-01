Darth Vader jakiego chce mieć każdy fan Star Wars. Nowa figurka zachwyca

fot. Sideshow Collectibles

Sideshow Collectibles to firma, która jest znana z tworzenia niezwykłych figurek kolekcjonerskich, które zawsze mają nadzwyczajnie odwzorowane detale. Każdy fan popkultury i zarazem kolekcjoner zna ich pracę i wie, że wysoka cena, jaką sobie życzą za figurki jest zgodna z proponowaną jakością. Czy kolejna figurka potwierdzi tezę powtarzaną w mediach społecznościowych?

Darth Vader - figurka zachwyca

Firma ujawniła nową figurkę kolekcjonerską z Darthem Vaderem, której detale naprawdę mogą zachwycić. Mamy tutaj Vadera z pokiereszowaną zbroją w trakcie bitwy z rebeliantami. Widzimy, że stoi na roztrzaskanym X-Wingu. Zobaczcie, jak wygląda i przyjrzyjcie się wspaniałym detalom.

Darth Vader - figurka

Figurka została stworzona w skali 1:5. W odróżnieniu od wielu figurek opartych na scenach z filmów czy seriali, ta wykazuje się swobodą artystyczną. Choć nie da się ukryć, że Vadera w takiej akcji widzieliśmy w jednym z ostatnich komiksów Marvela. Wysokość figurki to ponad 60 cm. Jest opcja zdejmowania hełmu oraz mamy do wyboru dwie wersje miecza świetlnego: w tym taką pokazującą go w płomieniach.

Do sprzedaży trafią dwie wersje figurki: kolekcjonerska oraz ekskluzywna. Pierwsza kosztuje 630 dolarów, a druga 650 dolarów. Do tego trzeba doliczyć koszty wysyłki ze Stanów Zjednoczonych. Do sprzedaży trafi w pierwszym kwartale 2023 roku.

