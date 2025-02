Data premiery i zwiastun serialu Porządny człowiek. HBO z kolejnym polskim hitem?

fot. HBO

W sieci pojawił się pierwszy zwiastun nowego, polskiego serialu HBO Original. Poznaliśmy również datę premiery.

Data premiery i zwiastun serialu Porządny człowiek

Porządny człowiek w reżyserii Aleksandry Terpińskiej i z Krzysztofem Czeczotem w roli głównej ma zadebiutować na platformie Max 21 marca 2025 roku. To kolejna już oryginalna produkcja platformy skierowana do Polaków. W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun serialu, który możecie obejrzeć poniżej. Zapowiada się na kryminał z prawdziwego zdarzenia.

Porządny człowiek - co wiadomo o serialu?

Paweł - główny bohater serialu - to przykładny mąż i ojciec oraz wysokiej klasy kardiochirurg, pnący się po szczeblach kariery. Jedno niespodziewane zdarzenie wywraca jego poukładane oraz pozornie idealne życie do góry nogami. Mężczyzna zaczyna dostrzegać układy, które rządzą jego światem i zdaje sobie sprawę, że jest uwięziony w sidłach spełniania oczekiwań innych. Czy doprowadzony do absolutnego kresu wytrzymałości, nadal będzie kierował się wewnętrznym kompasem, wskazującym co dobre, a co złe, czy jednak przekroczy granice tego co moralnie akceptowalne i da się ponieść mrocznym emocjom, nie zważając na konsekwencje…? [opis dystrybutora]

Serial został wyprodukowany przez HBO Original. Za scenariusz odpowiedzialny był Marek Modzelewski i Krzysztof Czeczot, a reżyserią zajęła się Aleksandra Terpińska.

W obsadzie znajduje się: Krzysztof Czeczot, Agnieszka Żulewska, Magdalena Czerwińska, Jan Englert, Jerzy Skolimowski, Dobromir Dymecki, Grzegorz Małecki, Michał Czernecki, Aleksandra Pisula, Konrad Kąkol i Antoni Tyszkiewicz.