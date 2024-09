Transformacja Dave’a Bautisty. Zrzucił ponad 20kg wagi i imponuje szczupłą sylwetką

fot. Marvel

Dave'a Bautistę mogliśmy już oglądać w tym roku w filmach Diuna: Część druga oraz Mój przyjaciel szpieg - Wieczne miasto, w których mógł się pochwalić swoją charakterystyczną muskularną sylwetką. Jednak podczas premiery jego najnowszej produkcji, fani 55-letniego aktora i byłego wrestlera byli mocno zdziwieni jego wyglądem.

Nowy wygląd Dave'a Bautisty

Bautista pojawił się na czerwonym dywanie podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto, promując The Last Showgirl, w którym zagrał u boku Pameli Anderson i Jamie Lee Curtis. Aktor zaprezentował się w czarnym garniturze oraz okularach przeciwsłonecznych. Wyraźnie też widać, że teraz jest szczuplejszy i mniej muskularny. Zobaczcie poniżej zdjęcia z festiwalu, a także fotografie porównujące jego poprzedni wygląda z obecnym.

Dlaczego Dave Bautista zrzucił wagę?

Wielu fanów zachwala nowy wygląd Bautisty. Z kolei niektórzy z nich wyrazili w mediach społecznościowych zaniepokojenie tą drastyczną zmianą. Zastanawiają się też czy ten spadek wagi wynika z przygotowywania się do roli. Odpowiedź jest jednak znacznie inna.

Gdy przygotowywał się do roli w Pukając do drzwi, aby zbudować masę mięśniową, przybrał na wadze. Potem miał trudności, aby zrzucić kilka nadmiarowych kilogramów, dlatego zwrócił się do swojego przyjaciela i trenera, Jasona Manly'ego. Podczas intensywnych sesji grapplingu (rodzaj walki wręcz wykorzystujący techniki chwytów) udało mu się stracić na wadze, a także rozpaliło to jego miłość do ju-jitsu. Kontynuował treningi, aby zdobyć brązowy pas, co udało mu się dokonać w 2023 roku (swoją drogę rozpoczął od fioletowego pasa w 2014 roku). W efekcie stracił ponad 22kg (50 funtów).

Bautista podkreślił w jednym z wywiadów, że czuje ogólną satysfakcję z rezultatów, mimo że poświęcił masę mięśniową dla utraty wagi. Czuje się bardziej komfortowo w swoim ciele, wskazując, że było dla niego sporym wyzwaniem, aby pozbyć się nadmiaru tłuszczu w niektórych miejscach.