Dave Bautista za Draxem już nie tęskni, ale jednej rzeczy z MCU mu brakuje

Źródło: Marvel

Reklama

Dave Bautista pożegnał się z rolą Draxa w MCU filmem Strażnicy Galaktyki 3 z 2023 roku. Produkcja w reżyserii Jamesa Gunna zebrał wiele pochwał ze strony krytyków i widzów za emocjonalną warstwę historii. W efekcie tytuł, w którym oprócz Bautisty zagrali Chris Pratt, Pom Klementieff, Karen Gillan, Zoe Saldana i Sean Gunn zarobił 845 mln dolarów na całym świecie.

Dave Bautista o ostatnich dniach na planie Strażników Galaktyki 3

W najnowszym wywiadzie dla The Hollywood Reporter Bautista przyznał, że nie tęskni za Draxem, ale za więzią, jaką stworzyli aktorzy ze Strażników Galaktyki.

Nie, nie powiedziałbym, że tęsknię za nim. Tęsknię za rodzinną atmosferą. Trudno jest mieć świadomość tego, że nigdy więcej nie będziemy razem na planie. Ja, Chris, Zoe, Pom, Karen, Sean Gunn, James Gunn – to się już nigdy nie powtórzy. Trudno z tym żyć. Nigdy też nie miałem prawdziwego domknięcia tej części mojej kariery.

Empire Magazine/Marvel

Przyznał, że nigdy nie miał okazji pożegnać się ze wszystkimi czy też pójść na premierę, dobrze się bawić na niej z kolegami z planu czy popłakać z nimi na koniec. Następnie wyjaśnił, że jego ostatni wieczór ze Strażnikami miał miejsce podczas kręcenia Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej święta.

Jednocześnie kręciliśmy Strażników Galaktyki 3 i odcinek specjalny. Więc nasz ostatni wieczór filmowania był tutaj, w Hollywood, i skończyliśmy o 3 lub 4 rano. A potem musiałem dosłownie biec do hotelu, zabrać bagaże, wskoczyć do odrzutowca i polecieć do Filadelfii, aby rozpocząć pracę nad Pukając do drzwi dwa dni później.

fot. materiały prasowe // Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej święta

Aktor powiedział, że nie miał czasu pożegnać się ze wszystkim, ani nawet brać udziału w konferencji prasowej czy premierze Strażników Galaktyki 3, ponieważ był na planie innego filmu.

Więc po prostu ogromna część mnie czuje, że nie było żadnego domknięcia. Tak naprawdę nigdy nie pożegnałem się z tą postacią i tą obsadą. Zawsze pojawia się jakiś smutek, kiedy zaczynam o tym myśleć.

Strażnicy Galaktyki 3 oraz świąteczny odcinek specjalny są dostępne na Disney+.

Zobacz także:

Kinowe Uniwersum Marvela - ranking filmów wg IMDb

34. Marvels (2023) – ocena: 5,5

Kinowe Uniwersum Marvela - ranking filmów wg krytyków

Ranking filmów MCU według serwisu Rotten Tomatoes.