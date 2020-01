David Cage zapowiada "ekscytujący rok 2020". Nadchodzi nowa gra od Quantic Dream?

David Cage, szef studia Quantic Dream, opublikował na swoim Twitterze wiadomość z nieco spóźnionymi, noworocznymi życzeniami. We wpisie wspomina on również, że nadchodzący rok ma być jeszcze bardziej ekscytujący niż poprzedni, a twórcy mają "wiele niespodzianek" dla fanów. Niewykluczone, że mowa tutaj o nowej grze, która może zostać zapowiedziana w nadchodzących miesiącach i zadebiutować już na PlayStation 5, chociaż trudno uznać to za faktyczną zapowiedź prac nad kolejnym projektem.

Ok, jestem spóźniony, ale chciałem powiedzieć SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU! Życzę wam wszystkiego dobrego w roku 2020. Rok 2019 był niezwykły dla studia, a 2020 powinien być jeszcze bardziej ekscytujący. Mamy wiele niespodzianek dla fanów, więc zostańcie z nami!

Quantic Dream jest francuskim studiem, które stworzyło m.in. Fahrenheit, Heavy Rain oraz Beyond: Dwie Dusze. Najnowszą grą tego zespołu jest Detroit: Become Human za 2018 roku. Produkcje deweloperów z Francji przez długi czas pojawiały się wyłącznie na konsolach Sony, ale w ubiegłym roku ich porty trafiły także na pecety, a konkretnie na platformę Epic Game Store.