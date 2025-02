David Leitch pracuje nad nowym projektem! To nie to, czego się spodziewaliśmy

Źródło: Summit Entertainment

Reklama

W zeszłym miesiącu wspominano, że David Leitch może zająć się reżyserowaniem nowego filmu Warner Bros – Ocean’s 14. To jednak nie jest projekt, w jakim aktualnie uczestniczy – potwierdzono już, że przystępuje do produkcji nowego filmu Amazon MGM Studios. Będzie to film akcji, opowiadający o napadzie na bank.

David Leitch – co wiadomo o nowym projekcie?

Zarówno tytuł, jak i szczegóły fabularne są na razie trzymane w tajemnicy. Leitch będzie reżyserował na podstawie scenariusza Marka Bianculli (będzie on również producentem wykonawczym). Producentami są Kelly McCormick i David Leitch (87North), a także Brian Grazer, Jeb Brody i Allan Mandelbaum (Imagine Entertainment).

Nie znamy żadnych szczegółów dotyczących dystrybucji ani daty premiery nowego filmu.

Jurassic World 4 - David Leitch o niedoszłym projekcie. Dlaczego go nie zrobi?

David Leitch jest znany z projektów takich jak John Wick, którego jest współtwórcą czy reżyserii filmów takich jak Bullet Train, Kaskader, Deadpool 2 czy Nikt. W tym roku ma premierę wyreżyserowana przez niego kontynuacja tego ostatniego, zatytułowana Nikt 2.